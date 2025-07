Le PSG a signé «le meilleur du monde» !

Fraîchement retraité, Ivan Rakitic a pris le temps de revenir sur les moments forts de sa carrière dans un entretien accordé à la presse espagnole. L’ancien milieu du FC Barcelone s’est notamment confié sur les entraîneurs qui l’ont le plus marqué. Pour lui, un nom se détache largement : celui de Luis Enrique, qu’il considère comme le « meilleur entraîneur du monde ».

L'hommage à Luis Enrique

« Celui qui a eu le plus d'impact sur moi est Luis Enrique. Il m'a également convaincu de son jeu. Je pense que si vous demandez à n'importe quel joueur du PSG aujourd'hui, la meilleure chose est qu'ils le comprennent parfaitement dans les moindres détails. Et puis, si on parle beaucoup de sa façon d'être et de travailler, on peut dire que c'est un entraîneur différent. C'est ainsi. Il a créé une machine au Barça et ce qu'il fait maintenant au PSG, c'est confirmer une fois de plus qu'il est le meilleur entraîneur du monde » a confié Rakitic au sujet de l'actuel entraîneur du PSG.