PSG : Luis Enrique promet une surprise

Dimanche soir, à l'occasion du Classique à Marseille, Luis Enrique avait préparé une petite surprise en alignant Ousmane Dembélé en position de numéro 10, comme lors de la victoire sur la pelouse de la Real Sociedad. Un choix payant compte tenu de la victoire du PSG. D'ailleurs, le technicien espagnol promet d'autres surprises de ce genre avec ses attaquants.

Adepte du turnover, Luis Enrique aime aussi surprendre ses adversaires par ses choix tactiques. Dimanche soir pour le Classique contre l'OM, Ousmane Dembélé était ainsi aligné en tant que numéro 10, un poste qu'il avait déjà occupé contre la Real Sociedad. Et c'est encore une victoire pour le PSG qui s'est imposé à Marseille (2-0). Par conséquent, Luis Enrique ne cache pas sa volonté de préparer d'autres surprises de ce genre.

Luis Enrique évoque le positionnement de Dembélé

« Oui, je pourrais vous l’expliquer, mais je juge que ce n’est pas nécessaire. Il y a toujours cette volonté de surprendre et gêner notre adversaire avec des changements de positions. Cette mobilité nous a bien aidés. Je me rappelle d’une occasion magnifique que s’est procuré Dembélé en première période (30e). C’est clair qu’on doit encore améliorer des choses, mais ça me plaît beaucoup. Si l’occupation des espaces est adéquate, ça paraît magnifique », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de promettre qu'il recommencerait.

«Je vais continuer à le faire jusqu’à la fin de la saison»