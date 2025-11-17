PSG - Luis Enrique : Nouvelle arme secrète avec un crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au PSG, il n’existe pas vraiment de tireur de coup-franc attitré. Si Vitinha, Achraf Hakimi, ou encore Kang-In Lee tentent leurs chances, Luis Enrique a récemment vu Nuno Mendes inscrire un bijou à Paris. Ce dimanche soir, au tour de João Neves de prouver qu’il était capable de briller dans cet exercice.

Le PSG dispose de nombreux talents au sein de son effectif. Le club parisien possède des joueurs très techniques, capables de briller avec une passe ou une frappe de loin. Cependant, Luis Enrique ne dispose pas en ses rangs un joueur spécialiste des coups-francs direct.

Quel tireur de coup-franc au PSG ? Si Vitinha et Kang-In Lee apprécient les coups de pieds indirects, peu de coup-francs directs ont été inscrits par le PSG. Dernièrement, Nuno Mendes et Achraf Hakimi se sont distingués dans cette discipline. Le Marocain avait inscrit un bijou face à l’OM il y a un an et demi, tandis que le Portugais avait fait trembler les filets de loin contre Lille.