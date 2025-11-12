PSG - Luis Enrique : Le nouveau malaise !

Pierrick Levallet

Si l’efficacité de la philosophie de jeu de Luis Enrique n’est plus à démontrer au PSG, certains joueurs doivent néanmoins encore s’y adapter. C’est notamment le cas d’Illia Zabarnyi, arrivé chez les champions d’Europe cet été. Le défenseur central ukrainien traverse actuellement une sorte de malaise, comme d’autres avant lui.

Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a métamorphosé le club de la capitale. Le technicien espagnol a su instaurer sa philosophie de jeu, dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Les nouveaux arrivants ont néanmoins besoin d’un peu de temps pour assimiler les principes du coach de 55 ans. C’est notamment le cas d’Illia Zabarnyi.

Zabarnyi en plein malaise à cause de Luis Enrique ? Comme le rapporte RMC Sport, le défenseur central ukrainien n’a néanmoins pas eu l’opportunité de prendre son temps pour s’adapter. Le PSG avait des besoins immédiats dans le secteur défensif, et souhaitait un joueur prêt physiquement. Sur ce plan là, Illia Zabarnyi l’était puisqu’il a fait toute la préparation estivale avec Bournemouth. En revanche, le joueur de 23 ans doit encore digérer les consignes de Luis Enrique.