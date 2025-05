PSG : Luis Enrique le meilleur ? C’est totalement validé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une demi-finale pour sa première saison au PSG l’an dernier, Luis Enrique a réussi à qualifier Paris pour la grande finale le 31 mai prochain, face à l’Inter Milan. Pour Fabio Capello, l’entraîneur espagnol est sans doute celui qui a le plus de mérite parmi les meilleurs coachs du monde.

Le PSG a réalisé l’exploit. Mal engagé en Ligue des Champions lors de la phase de championnat, le club parisien aura l’occasion de soulever la Coupe aux grandes oreilles le 31 mai prochain du côté de Munich. Après sa victoire face à Arsenal ce mercredi soir (2-1, 3-1 sur l’ensemble des deux rencontres), la formation de Luis Enrique affrontera l’Inter Milan le 31 mai pour une place dans l’histoire.

Luis Enrique mène Paris vers les sommets

Et quel parcours pour Luis Enrique ! Arrivé en juillet 2023 sur le banc du PSG, le coach espagnol a totalement métamorphosé le club de la capitale, en s’imposant comme le seul maître à bord. « C’est beaucoup d’émotions, trop. Quelle souffrance ce match. Arsenal a très bien joué. Ils ont mis beaucoup de force. Nous avons été obligés de défendre tout le temps et d’aller chercher des contre-attaques. Ce n’est pas le match que nous voulions mais… Quand tu as tous les ballons à défendre sur coups de pied arrêtés, c’est difficile. On a fait beaucoup d’efforts pour chercher des solutions et ça été très difficile (…) Pour moi, c’est important de rester calme. Sinon, je serais expulsé à chaque match », lâchait Luis Enrique à l’issue de la rencontre. Pour Fabio Capello, l’entraîneur du PSG a fait mieux que beaucoup de techniciens sur cette campagne de C1.

« Il a créé une équipe à sa mesure, pleine d'excellents joueurs »

« En demi-finale, Inzaghi a bien saisi sa chance, alors que Flick jouait encore en un contre un à une minute de la fin : un peu présomptueux... Luis Enrique me semble être un entraîneur bien préparé ; il a créé une équipe à sa mesure, pleine d'excellents joueurs. Il n'a pas de star absolue comme Lamine Yamal à Barcelone, quelqu'un sur qui toute l'équipe s'appuie. Je pourrais citer Dembélé parce que c'est celui qui se distingue le plus, mais tous les titulaires du PSG sont très bons et aussi importants », a ainsi confié l’ancien entraîneur italien auprès de la Gazzetta Dello Sport.