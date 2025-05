PSG - Luis Enrique : Le gros «risque» annoncé avec cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Touché aux ischios-jambiers la semaine dernière face à Arsenal, Ousmane Dembélé devrait bien être présent pour le match retour ce mercredi soir du côté du Parc des Princes. Néanmoins, le Français sera-t-il remis à temps pour démarrer titulaire ? Pour Stéphane Moulin, Luis Enrique doit prendre en compte le risque d’une rechute de son attaquant vedette.

Le PSG s’apprête à disputer le plus gros choc de sa saison. Champion de France, finaliste de la Coupe de France, le club parisien est toujours présent en Ligue des Champions. Ayant atteint le dernier carré de la compétition pour la deuxième saison consécutive, Paris veut prendre sa revanche sur la saison précédente, dans laquelle les partenaires d’Ousmane Dembélé avaient été éliminés par le Borussia Dortmund.

Le PSG avec Dembélé contre Arsenal

Et si grâce à son numéro 10, le PSG a pris une option en remportant le match aller face à Arsenal mardi dernier (0-1), Ousmane Dembélé a laissé sa place dans le second acte en raison d’une lésion aux ischios-jambiers. Si sa présence pour le match retour a longtemps été interrogée, le Français sera bien de la partie. Reste désormais à savoir si Luis Enrique décidera de le titulariser au coup d’envoi, et si le jeu en vaut la chandelle selon Stéphane Moulin.

« C'est à Luis Enrique, bien sûr, de voir si le jeu en vaut la chandelle »

« Dans ces cas-là, on est tous pareils. On est prêts à attendre l'échauffement de l'avant-match quand il s'agit d'un joueur aussi important. Quand il y a osmose entre l'entraîneur et le staff médical, et que celui-ci considère qu'il y a une chance que le joueur en question puisse jouer, on attend, même si on ne le fait pas pour un match lambda. C'est à Luis Enrique, bien sûr, de voir si le jeu en vaut la chandelle. Il y a toujours ce risque, mais on le prend en fonction du joueur et du staff médical », a ainsi confié l’ancien entraîneur d’Angers et de Caen auprès de l’Equipe.