«C'est un chien ce mec» : Sortie lunaire sur un joueur du PSG !

Recruté pour 70M€ cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas perdu de temps pour s'imposer comme un joueur majeur au PSG. L'international géorgien impressionne d'ailleurs Bixente Lizarazu qui salue notamment son implication défensive.

Lizarazu s'enflamme pour Kvaratskhelia

« Ils ont été supérieurs, et pour moi c'est plus que la moitié du chemin ce qu'ils ont fait. Ils ont été supérieurs à tous les niveaux, faut simplement qu'ils remettent les mêmes ingrédients. Ce qui va faire la différence, c'est ce milieu de terrain parisien qui est très très fort parce qu'il court beaucoup et qu'il est capable de garder le ballon en maitrisant le tempo », s'enflamme l'ancien joueur de l'OM sur le plateau de Téléfoot avant d'évoquer les cas individuels, dont l'apport de Khvicha Kvaratskhelia.

«Il attaque, il défend, c'est un partenaire parfait»

« Et ensuite, individuellement, il y a des joueurs comme Kvaratskhelia qui ont une mantalité qui tire l'équipe. C'est un chien ce mec ! Il attaque, il défend, c'est un partenaire parfait. Et puis, il y a le gardien de but. On l'a beaucoup critiqué, mais en 2025 il a enchainé des matches de très très haut niveau et avec un gardien qui est capable de sortir l'arrêt décisif, là aussi c'est une sécurité supplémentaire. Ils peuvent le faire s'ils mettent les mêmes ingrédients », ajoute Bixente Lizarazu.