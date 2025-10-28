PSG - Luis Enrique : Le grand changement est validé !

Pierrick Levallet

Luis Enrique a offert une arme fatale au PSG. Le technicien espagnol met un point d’honneur à ce que ses joueurs soient dotés d’une grande polyvalence. C’est un grand changement pour les Rouge-et-Bleu, qui n’avaient jamais misé sur cela avant son arrivée. Et la méthode du coach de 55 ans est validée en Ligue 1.

L’arrivée de Luis Enrique a tout changé au PSG. Le technicien espagnol a offert une arme fatale au club de la capitale : la polyvalence. Le coach de 55 ans compte beaucoup sur ce point dans son onze. Presque chaque joueur de son effectif est capable de jouer à plusieurs postes. Senny Mayulu a par exemple été testé en faux 9 et en latéral droit alors qu’il a été formé comme milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery, qui évolue d’ordinaire dans l’entrejeu, a également joué quelques matchs sur le côté droit de la défense. Avant que Luis Enrique ne débarque, le PSG n’avait jamais vraiment misé sur cette polyvalence. Et ce grand changement est validé en Ligue 1.

«Tu sais que ça va être le même bazar» « Avant d’affronter le PSG, tu t’attends à de la rotation, les joueurs vont changer, mais tu sais que ça va être le même bazar sur le terrain ! Quand tu arrives à créer à ce point ce sentiment d’incertitude, c’est que tu as réalisé quelque chose de grand » a ainsi expliqué Jordan Galtier dans des propos rapportés par Le Parisien.