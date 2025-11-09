PSG - Luis Enrique : Le coup de fil surprise... en Angleterre !

Ancien joueur du PSG, Pablo Sarabia est resté visiblement assez proche de son ancien club, qu'il a quitté en 2023 après 4 ans de bons et loyaux services. L'Espagnol de 33 ans est bien sûr resté attentif au parcours européen du club de la capitale la saison dernière et il n'a pas hésité à adresser ses félicitations à Luis Enrique et son staff.
La saison dernière, le PSG a ébloui le monde entier en proposant un niveau de jeu hallucinant pour finir par conquérir son premier titre en Ligue des champions de son histoire. Une performance qui a vu Luis Enrique recevoir beaucoup de compliments et de félicitations. Pablo Sarabia n'a pas manqué l'occasion.
Sarabia très attaché au PSG
Parti à Al-Arabi au Qatar cet été, Pablo Sarabia évoluait à Wolverhampton la saison dernière au moment du sacre du PSG. L'Espagnol de 33 ans a suivi le succès de son ancien club avec un regard admiratif. « J’étais très heureux, vraiment heureux pour le PSG, parce que quand j’étais là-bas, je me sentais bien. On a essayé de gagner la Ligue des champions, on est arrivé en finale, c’était très dur parce qu’on a perdu contre le Bayern Munich » se souvient-il, dans un entretien pour Foot Mercato.
Pablo Sarabia félicite Luis Enrique
Parti en janvier 2023 du PSG, soit quelques mois avant l'arrivée de Luis Enrique, Pablo Sarabia a tenu à saluer la performance de l'entraîneur espagnol avec le club de la capitale. « L’année dernière, j’ai parlé avec Luis Enrique, avec le staff et avec les personnes qui travaillent là-bas pour leur montrer que j’étais content qu’ils aient gagné cette Ligue des champions. Ils ont travaillé beaucoup, toujours avec le même objectif. J’étais aussi heureux pour le président (Nasser, ndlr) qui est une magnifique personne. Ils méritaient tous de gagner » poursuit l'Espagnol.