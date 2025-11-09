PSG - Luis Enrique : Le coup de fil surprise... en Angleterre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur du PSG, Pablo Sarabia est resté visiblement assez proche de son ancien club, qu'il a quitté en 2023 après 4 ans de bons et loyaux services. L'Espagnol de 33 ans est bien sûr resté attentif au parcours européen du club de la capitale la saison dernière et il n'a pas hésité à adresser ses félicitations à Luis Enrique et son staff.

La saison dernière, le PSG a ébloui le monde entier en proposant un niveau de jeu hallucinant pour finir par conquérir son premier titre en Ligue des champions de son histoire. Une performance qui a vu Luis Enrique recevoir beaucoup de compliments et de félicitations. Pablo Sarabia n'a pas manqué l'occasion.

Sarabia très attaché au PSG Parti à Al-Arabi au Qatar cet été, Pablo Sarabia évoluait à Wolverhampton la saison dernière au moment du sacre du PSG. L'Espagnol de 33 ans a suivi le succès de son ancien club avec un regard admiratif. « J’étais très heureux, vraiment heureux pour le PSG, parce que quand j’étais là-bas, je me sentais bien. On a essayé de gagner la Ligue des champions, on est arrivé en finale, c’était très dur parce qu’on a perdu contre le Bayern Munich » se souvient-il, dans un entretien pour Foot Mercato.