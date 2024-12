PSG - Luis Enrique : Le boss a trouvé la formule magique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique réalise du bon travail à Paris. Surtout, et contrairement à ses prédécesseurs, le coach espagnol semble bénéficier d’une confiance absolue de la part de sa direction. Alors que Paris enchaîne les bonnes prestations ces derniers temps, le président Nasser Al-Khelaïfi a trouvé la bonne attitude à avoir avec son entraîneur, pour qui il voue une grande admiration.

En l’espace d’une semaine et demie, le PSG a remis tout le monde d’accord. Avec une victoire cruciale en Ligue des Champions face au RB Salzbourg (0-3, 10 décembre), mais aussi avec des succès importants face à l’OL (3-1, 15 décembre) et contre l’AS Monaco (2-4, 18 décembre), la formation de Luis Enrique a retrouvé une très bonne dynamique après des résultats compliqués.

Des départs en janvier ? Le PSG mise sur un mercato hivernal agité après l'ombre de Kolo Muani et Skriniar. ⚽️

Luis Enrique, le « meilleur du monde » selon Al-Khelaïfi

Après la victoire en Autriche, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi confortait d’ailleurs Luis Enrique : « Le coach va rester avec nous. On a construit un projet pour longtemps et avec lui, il le sait, tout le monde le sait, vous aussi, vous le savez. J'entends des choses sur lui, mais je ne peux pas toujours me répéter. J'ai confiance en lui, c'est un très bon coach, c'est même le meilleur du monde ».

Le président du PSG davantage en retrait

« Nous avons un entraîneur fantastique, Luis Enrique. Nous avons un excellent conseiller sportif, Luis Campos. En tant que club, nous soutenons pleinement tous les joueurs et le staff technique. Nos fondations sont solides et nos ambitions n’ont pas changé du tout », expliquait également le président parisien auprès de MARCA. Si un entraîneur du PSG n’a jamais semblé aussi protégé par la direction, se pourrait-il que Nasser Al-Khelaïfi ait enfin trouvé la bonne formule ? Possible. Quoi qu’il en soit, selon l’Equipe, le dirigeant qatarien se met davantage en retrait au niveau des décisions sportives au PSG, et laisse beaucoup de liberté au tandem Luis Enrique - Luis Campos.