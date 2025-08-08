PSG - Luis Enrique : La grosse promesse pour ce transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Lucas Chevalier va passer sa visite médicale avant de s’engager en faveur du PSG. Le club parisien va débourser 55M€ (bonus compris) afin de recruter le gardien de 23 ans, qui dans l’esprit de Luis Enrique, sera numéro un la saison prochaine. Si un doute subsiste autour de l’avenir de Gianluigi Donnarumma, Chevalier a eu des garanties avant de signer à Paris.

Le mercato du PSG s’emballe ! Le club de la capitale va boucler l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. L’Equipe annonce que le montant de l’opération sera de 40M€, 55M€ en prenant en compte les bonus. Désormais, le gardien de 23 ans va passer sa visite médicale ce vendredi.

Une cohabitation Chevalier/Donnarumma ? Mais quid de sa cohabitation avec Gianluigi Donnarumma ? Le gardien italien n’a pas prolongé avec le PSG, et pourrait rester au club cet été avant de le quitter libre l’été prochain. Comme le précise l’Equipe, au moment de signer un joueur, Luis Enrique ne fait aucune promesse quant à son temps de jeu, ce qui a donc été le cas pour Lucas Chevalier.