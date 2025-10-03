PSG : Luis Enrique, la demande qui a du mal à passer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On l’a vu la saison dernière, Luis Enrique demandait un travail défensif à tout son effectif. Ousmane Dembélé s’est ainsi mué en premier défenseur avec un pressing intensif. Mais voilà que cette consigne a mis du temps à passer auprès de certains. C’est notamment le cas de Fabian Ruiz qui a reconnu avoir eu du mal avec cette demande de Luis Enrique.

A l’été 2023, Luis Enrique est devenu l’entraîneur du PSG. L’Espagnol est alors arrivé avec ses idées, exigeant beaucoup de ses joueurs. Le technicien parisien demande notamment une implication défensive totale et de tous les joueurs. On a pu le voir avec Ousmane Dembélé, qui se tenait prêt à chaque fois à aller presser le gardien adverse.

Fabian Ruiz et les méthodes de Luis Enrique ! Protégé de Luis Enrique au PSG, Fabian Ruiz en a dit plus sur ce que demande l’entraîneur parisien. Pour So Foot, l’Espagnol a expliqué : « Que demande Luis Enrique concrètement ? De conserver le ballon, donner de la fluidité au jeu depuis l’arrière, entrer dans la surface. Il adore que ses milieux plongent dans le dos de la défense adverse pour donner des passes décisives ».