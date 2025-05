PSG - Luis Enrique : La déclaration d'amour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'approche de sa deuxième saison sur le banc de touche du PSG, Luis Enrique pourrait offrir la première Ligue des champions au club de la capitale. Du point de vue de son ancien joueur Gerard Piqué du FC Barcelone, le coach espagnol a fait un travail monstre au sein du club parisien. Au point où le Paris Saint-Germain est favori de cette édition 2024/2025.

Luis Enrique a déposé ses valises au Paris Saint-Germain le 5 juillet 2023. Dès sa première saison, en plus des titres de champion de France et en Coupe de France, le club parisien s'est hissé jusqu'en demi-finale de Ligue des champions. Une double confrontation perdue par le PSG contre le Borussia Dortmund.

«Je pense que le PSG et Luis Enrique sont un exemple clair de l'importance du rôle de l'entraîneur»

Cette saison, une fois de plus, le Paris Saint-Germain se trouve dans le dernier carré de la C1 avec un avantage d'un but à son actif grâce à la demi-finalle aller contre Arsenal. Seconde manche programmée pour mercredi soir au Parc des princes avec l'espoir pour les hommes de Luis Enrique d'aller chercher une qualification pour la finale. Du point de vue de Gerard Piqué, la présence du coach espagnol dans le club de la capitale est primordiale et nécessaire pour un sacre final en C1 d'après Gerard Piqué.

« Il est évident qu'ils peuvent gagner la Ligue des champions, ils sont à deux matchs de le faire. Ils sont les seuls avec un avantage dans ces demi-finales, ce qui fait d'eux les grands favoris du moment. Je pense que le PSG et Luis Enrique sont un exemple clair de l'importance du rôle de l'entraîneur dans le football d'aujourd'hui ».

«Le PSG est le favori pour gagner la Ligue des champions»

En interview avec Jérôme Rothen pour l'émission Rothen s'enflamme, l'ancien joueur du FC Barcelone s'est montré dithyrambique au micro de RMC en évoquant un statut de favori du PSG pour cette Ligue des champions... grâce à la stabilité du projet offerte par Luis Enrique. « La chose la plus importante est d'avoir un leader qui est convaincu de ce qu'il fait, qui convainc les joueurs de la voie à suivre, peu importe leur nom. C'est le grand exemple du PSG, avec un projet qui dure depuis je ne sais combien d'années, en essayant de gagner la Ligue des champions en investissant des sommes astronomiques. Luis Enrique est arrivé et a dit qu'il voulait des gens engagés, des joueurs qui se battent en équipe. En ce moment, le PSG est le favori pour gagner la Ligue des champions ».