PSG : Luis Enrique fait une autre victime après Mbappé ?

Depuis le début de l’Euro 2024, Fabian Ruiz semble métamorphosé. Alors qu’il ne rayonnait pas vraiment avec le PSG cette saison, le milieu de terrain de 28 ans flambe avec l’Espagne. L’ancien de Naples est un élément indispensable du onze de Luis de la Fuente. Fabian Ruiz a d’ailleurs révélé que son traitement avec la sélection était très différent de celui que lui réserve Luis Enrique au PSG.

«J'ai la confiance de l'entraîneur»

« Mon rôle ici en Espagne est celui de n'importe quel autre joueur du groupe. Je me sens comme un autre. C'est vrai que j'ai beaucoup de minutes, j'ai la confiance de l'entraîneur et cela me rend plus détendu, je suis plus détendu sur le terrain et j'ai la confiance dont nous, les joueurs, avons besoin » a d’abord expliqué le joueur du PSG dans un entretien accordé à SPORT .

«J'essaie de donner ce dont l'équipe a besoin à tout moment»