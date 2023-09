PSG : Luis Enrique en pince pour un joueur de l’OM, il sort du silence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche à l’occasion du Classique de la Ligue 1, Luis Enrique retrouvera Azzedine Ounahi, un joueur qui ne l’avait pas laissé indifférent durant la Coupe du monde, le Marocain étant l’un des artisans de l’élimination espagnole en huitièmes de finale. L’entraîneur du PSG s'est de nouveau prononcé sur le milieu de terrain qu’il avait encensé.

Azzedine Ounahi a fait forte impression auprès de Luis Enrique. Désormais à l’OM, le milieu marocain avait reçu les éloges de l'Espagnol après l’élimination de la Roja à la Coupe du monde. « J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé , déclarait l’actuel entraîneur du PSG, bon joueur après la sortie de son équipe en huitièmes de finale. Mon Dieu, d'où sort ce gars? Il joue vraiment bien! Il m'a surpris. » Ce dimanche, Luis Enrique va de nouveau croiser la route d’Ounahi à l’occasion du choc entre le PSG et l’OM.

« Le Maroc avait très bien défendu, en particulier Ounahi »

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique n’a pas échappé au sujet Azzedine Ounahi : « C'est un joueur international aussi. Pour nous, ce n'est pas une grande joie de reparler de ce match. C'est un match où on a vraiment lutté, le Maroc avait très bien défendu, en particulier Ounahi. Il l’a fait de manière formidable, il y avait également Hakimi dans ce groupe. Ils se moquent encore de moi en reparlant de ce match! C’est aussi l’aspect du football qu’on aime, savoir perdre et gagner. »

Luis Enrique prêt à accueillir Ounahi au PSG ?