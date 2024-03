PSG : Luis Enrique annonce une nouvelle inquiétante ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions qui offre un choc entre le PSG et le FC Barcelone, Luis Enrique a reconnu qu’il connaissait mal le travail de Xavi en tant qu’entraîneur. Ce qui n’est évidemment pas le cas dans le sens inverse.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions à notamment offert un choc entre le PSG et le FC Barcelone. L’occasion pour Luis Enrique d’affronter son ancien joueur, Xavi, qui est désormais sur le banc du Barca. Et ce dernier a d’ailleurs un gros avantage comme l’explique Luis Enrique.



«Le travail de Xavi en tant que entraîneur, je ne le connais pas»

« Le travail de Xavi en tant que entraîneur, je ne le connais pas parce qu'il n'a pas entraîné, il connaît le mien. Il y a beaucoup d'années, il a changé parce que tous les entraîneurs, on change. Mais je connais son expérience en tant qu'entraîneur au Barça, au club. C'est clair, on l'a tous vu et nous la connaissons tous. Je n'ai pas eu la chance, j'aurais bien aimé que Xavi m'entraîne, ou Guardiola, ou Arteta, ou tous les entraîneurs qu'il y a aujourd'hui en tant que joueur. J'aurais bien aimé en tant que joueur. Cela aurait été une très bonne opportunité pour voir ses méthodes. Mais il est évident que quand vous êtes dans un club comme le Barça, quelqu'un comme Xavi avec une très grosse carrière en tant que joueur et qu'on lui donne cette chance, c'est parce qu'il a le niveau et parce qu'il est prêt. D'ailleurs, il a gagné le championnat espagnol. Il est évident que le Barça, en tant que niveau individuel, profil de joueur, c'est un club top et cela va être très difficile », a estimé l’entraîneur du PSG lors de son passage en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Nous parlons d'un adversaire qui sait à quoi il joue»