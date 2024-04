PSG : Luis Enrique annonce une bonne nouvelle pour ce renfort

Benjamin Labrousse

De retour au PSG après de longs mois d’indisponibilité, Nuno Mendes est encore préservé par le staff de Luis Enrique. Absent du groupe face à Lyon dimanche soir, le latéral Portugais semble protéger par Paris, bien que ce mardi, Luis Enrique a affirmé que le crack de 21 ans n’a subi aucun pépin physique supplémentaire.

La fin de saison du PSG s’annonce haletante. Encore engagé dans toutes les compétitions possibles, le club de la capitale aura besoin de l’intégralité de ses éléments. Revenu sur les terrains en février dernier après de longs mois d’absence, Nuno Mendes devrait avoir un grand rôle à jouer au sein de la formation de Luis Enrique.

Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé enfin trouvé ? https://t.co/o6oOqL8n3Y pic.twitter.com/pSQQRlP36y — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Nuno Mendes préservé face à l’OL

En revanche, le technicien espagnol ainsi que son staff décidaient de préserver le Portugais ce dimanche pour la réception de l’OL. Une simple précaution de la part du PSG pour Nuno Mendes, pas encore à 100 % de ses capacités ? Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a affirmé que le numéro 25 se sentait en pleine forme.

« Il est à 100% mais on est prudent »