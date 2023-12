PSG : Luis Enrique a la solution pour remplacer Dembélé

Hugo Chirossel

Alors qu’il joue son avenir en Ligue des champions mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund, le PSG va devoir se passer des services d'Ousmane Dembélé. Ce dernier est suspendu pour cette rencontre, ce qui pose la question de qui sera à même de le remplacer. Un problème qui n’en est pas un pour Luis Enrique.

Deuxième de son groupe de Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse du premier, le Borussia Dortmund, mercredi soir. Une victoire permettrait aux Parisiens de s’emparer de la tête de la poule, mais une défaite pourrait les reverser en Ligue Europa.

Zaïre-Emery : La grande annonce d’une star du PSG https://t.co/2WCeWrfUSW pic.twitter.com/YmSMDXBDaC — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

«La responsabilité est toujours partagée»

Une rencontre décisive à laquelle ne participera pas Ousmane Dembélé, lui qui est suspendu. En conférence de presse, il a été demandé à Luis Enrique si, en raison de son absence, il allait demander à ses autres joueurs offensifs de prendre plus de responsabilités : « La responsabilité est toujours partagée. Ce n’est jamais la responsabilité d’un seul joueur, ou de deux joueurs. Le football c’est un sport d’équipe et c’est une responsabilité que l'on doit partager . »

«Avec l’effectif que j’ai au Paris Saint-Germain c’est toujours plus facile de trouver des solutions»