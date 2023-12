Le PSG reçoit un conseil pour remplacer Dembélé

Amadou Diawara

Pour le choc face au Borussia Dortmund, le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé. En effet, le numéro 10 parisien est suspendu pour la sixième et dernière journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Selon Fabrice Pancrate, Luis Enrique peut faire confiance à Bradley Barcola pour remplacer Ousmane Dembélé dans le couloir droit de son attaque.

Lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été averti par l'arbitre de la rencontre. En effet, le numéro 10 du PSG a écopé d'un carton jaune lors du duel face à Newcastle au Parc des Princes le 28 novembre (1-1). Résultat, Ousmane Dembélé est suspendu pour le déplacement du club rouge et bleu au Borussia Dortmund ce mercredi soir.

🎙️ L'interview de Fabrice Pancrate avant #BVBPSG ! 🔴🔵#UCL pic.twitter.com/MkIeiU18Zw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 12, 2023

Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, Fabrice Pancrate a estimé que Luis Enrique pouvait remplacer Ousmane Dembélé par Bradley Barcola dans la couloir droit de son attaq ue. « Quels sont les ingrédients au PSG qui peuvent faire la différence ? Je pense que sur le plan offensif déjà, nous sommes plus forts et plus complets qu'eux. Même si Ousmane Dembélé est suspendu, Bradley Barcola est un très bon joueur qui peut avoir ce rôle, Randal Kolo Muani aussi, qui connait bien l'Allemagne, et puis bien sûr Kylian Mbappé » , a estimé l'ancien attaquant du PSG, avant d'en rajouter une couche.

