PSG : Luis Enrique a enterré la polémique Mbappé

Amadou Diawara

Depuis la dernière demi-heure de jeu face à Newcastle, Luis Enrique fait jouer Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Contrairement à son prédécesseur Christophe Galtier, le coach du PSG ne devrait pas irriter son numéro 7, qui a déjà affirmé qu'il n'aimait pas jouer en « pivot ». D'après Jérôme Rothen, Kylian Mbappé devrait réussir à s'épanouir au poste de numéro 9 sous Luis Enrique.

Lors du choc face à Newcastle au Parc des Princes, Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé à la pointe de son attaque dans les trente dernières minutes. Visiblement satisfait par le rendement de son numéro 7 dans l'axe, le coach du PSG l'a refait jouer à ce poste contre Le Havre ce dimanche après-midi. D'après Jérôme Rothen, interrogé par L'Equipe , Luis Enrique a tout intérêt à laisser Kylian Mbappé évoluer en tant qu'avant-centre. D'autant que le technicien du PSG n'aura pas le même problème que Christophe Galtier concernant l'affaire du « pivot gang » . En effet, Kylian Mbappé s'est plaint d'être placé en tant que numéro 9 au PSG la saison dernière, ne prenant pas de plaisir dans une position de pivot.

«On n'est plus dans l'idée du "pivot gang"»

« Dans tous les cas, Kylian Mbappé doit partir de l'axe. Ensuite, il est libre de se balader à droite ou à gauche. Mais quand il est positionné à gauche, il a tendance à prendre la balle dans une position trop arrêtée. Il n'a pas alors l'influence qu'il pourrait avoir sur le jeu de son équipe. Dans l'axe, en revanche, je trouve qu'il a plus de facilités à trouver les espaces et cela devient plus difficile pour les défenseurs de lire son jeu et ses appels. En plus, quand il est en pointe, il se rapproche du côté fort du PSG, avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Cela peut être bénéfique à tout le monde : Dembélé et Hakimi auraient plus de passes décisives, Mbappé encore plus de buts », a estimé Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Luis Enrique n'aime pas le rôle de pivot»