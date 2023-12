PSG : Luis Enrique a bouclé son transfert, il entre dans l’histoire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Luis Enrique est à l’origine de son arrivée au Paris Saint-Germain, Arnau Tenas a fait ses grands débuts le week-end dernier en Ligue 1 contre Le Havre (2-0), suite à l’expulsion de Gianluigi Donnarumma. L’Espagnol formé au FC Barcelone rejoint ainsi la longue liste des gardiens ayant évolué dans la capitale.

Arnau Tenas ne s’attendait surement pas à une telle première avec le PSG. Face au Havre le week-end dernier, le portier formé au FC Barcelone a profité de la sortie ratée de Gianluigi Donnarumma, sanctionné d’un carton rouge, pour faire son entrée en jeu dès la dixième minute. Recruté durant l’été à la demande de Luis Enrique, l’Espagnol a réussi ses débuts avec sept arrêts réalisés et aura l’occasion de confirmer dès ce samedi soir, face au FC Nantes. Propulsé dans les cages du PSG en l’absence de Gianluigi Donnarumma, qui a écopé de deux matchs de suspension, Arnau Tenas a officiellement intégré la longue liste des gardiens ayant joué dans la capitale.

Arnau Tenas, numéro 40 depuis 1982

Comme l’a détaillé la LFP sur son site, l’Espagnol est devenu le 40e gardien à porter les couleurs du PSG en Ligue 1 depuis la saison 1982/83 à l’occasion du déplacement contre Le Havre dimanche dernier. Il succède ainsi d’anciennes gloires comme Joël Bats (253 matches) ou encore Bernard Lama (242 matches), que Tenas avait cité comme sa légende parisienne préférée. Dominique Baratelli, Salvatore Sirigu, Lionel Letizi, Mickaël Landreau, Alphonse Areola, Keylor Navas, Jérôme Alonzo et Gianluigi Donnarumma suivent derrière au classement des gardiens les plus capés sous le maillot du PSG dans le Championnat. Arnau Tenas aura-t-il l’occasion d’intégrer ce prestigieux top 10 à l’avenir ?

Le 11e gardien étranger du PSG, le 12e de l'ère QSI

Le numéro 80 du PSG est par ailleurs devenu le onzième gardien étranger de l’histoire parisienne, après Ilija Pantelic (Yougoslavie), Stéphane Gillet (Luxembourg), Apoula Edel (Cameroun-Arménie), Salvatore Sirigu (Italie), Kevin Trapp (Allemagne), Gianluigi Buffon (Italie), Sergio Rico (Espagne), Marcin Bulka (Pologne), Keylor Navas (Costa Rica) et donc Gianluigi Donnarumma (Italie). Il est également le douzième portier à avoir défendu les cages du PSG depuis la saison 2011/12 et l’arrivée du Qatar. Salvatore Sirigu (145 matches en Ligue 1), Alphonse Areola (75), Keylor Navas (71), Gianluigi Donnarumma (69) Kevin Trapp (63), Gianluigi Buffon (17), Sergio Rico (13), Nicolas Douchez (11), Alexandre Letellier (2) Marcin Bulka (2) et Ronan Le Crom (1) l’ayant précédé.