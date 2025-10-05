PSG : Luis Enrique a bouclé ce transfert, l'annonce qui a tout changé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a pris une grosse décision au niveau de son effectif. Le club de la capitale a remplacé Gianluigi Donnarumma, pourtant excellent en fin de saison dernière, pour Lucas Chevalier. Rémi, frère aîné de l’ancien gardien du LOSC, confirme ce samedi que c’est bien Luis Enrique qui a personnellement bouclé ce transfert.

Le PSG dispose désormais d’un nouvel homme dans ses buts. Arrivé cet été en provenance du LOSC contre 40M€, Lucas Chevalier a la lourde responsabilité de remplacer Gianluigi Donnarumma à Paris. Le gardien de 23 ans, formé au LOSC, semble toutefois paré pour cet immense challenge.

Lucas Chevalier, un choix de Luis Enrique Comme l’a confirmé Luis Enrique face à la presse, les caractéristiques de Lucas Chevalier correspondent davantage à ce que l’Espagnol souhaite mettre en place au PSG. Surtout, le profil du Français semblait être convoité de longue date par l’entraîneur de 55 ans. Un élément extrêmement important, et qu’a confirmé son grand frère Rémi.