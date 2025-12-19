PSG - Lucas Chevalier viré : Luis Enrique craque en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une prestation exceptionnelle mercredi soir contre Flamengo, Matvey Safonov a-t-il gagné sa place face à Lucas Chevalier ? Une question qui agace passablement Luis Enrique qui ne manque pas de le faire savoir devant les médias.

Mercredi soir, Matvey Safonov était une nouvelle fois titulaire dans les buts du PSG pour le choc en Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Et le portier russe a réalisé une performance extraordinaire en sortant quatre des cinq tirs au but des Brésiliens. De quoi relancer le débat sur la concurrence avec Lucas Chevalier. Mais Luis Enrique refuse d’évoquer ce sujet et s’agace même devant les médias.

Luis Enrique refuse d’évoquer la concurrence dans les buts du PSG « Vous pensez que c'est le moment de parler de ça ? Vraiment ? C'est le moment d'être très heureux, c'est le moment de profiter et de fêter ce trophée, c'est le moment de féliciter tout le monde, ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué, et c'est le moment de féliciter nos supporters. On veut continuer à marquer l'histoire et c'est l'objectif de cette saison. Mais à cet instant, il faut juste profiter de ce moment », affirme-t-il en conférence de presse avant de revenir sur le match plus globalement.