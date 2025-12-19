Daniel Riolo : Le divorce est confirmé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Luis Enrique a signé au PSG, Daniel Riolo n’a jamais caché qu’il n’aimait pas le personnage. Mercredi soir, le divorce a d’ailleurs été confirmé puisque le journaliste a vivement critiqué les propos du coach espagnol au sujet de la concurrence entre Matvey Safonov et Lucas Chevalier.

Mercredi soir après la victoire contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, Luis Enrique a été interrogé sur la concurrence entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov, auteur d'une performance légendaire pour offrir le titre au PSG. Une question à laquelle le technicien espagnol a refusé de répondre. Ce qui a rendu fou de rage Daniel Riolo qui acte donc le divorce avec Luis Enrique.

Riolo, divorce confirmé avec Luis Enrique « On me demande tout le temps : "pourquoi t'aimes pas ce mec-là ?" Bah je l'aime pas pour ça, c'est tout. Et je sépare l'homme de l'artiste. Je ne peux pas blairer les gens pour qui il ne faut jamais rien dire. Il ne faut jamais parler, il faut féliciter les joueurs. Il faut être aux ordres en fait », lâche-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.