Daniel Riolo : Le divorce est confirmé en direct !

Depuis que Luis Enrique a signé au PSG, Daniel Riolo n’a jamais caché qu’il n’aimait pas le personnage. Mercredi soir, le divorce a d’ailleurs été confirmé puisque le journaliste a vivement critiqué les propos du coach espagnol au sujet de la concurrence entre Matvey Safonov et Lucas Chevalier.
Mercredi soir après la victoire contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, Luis Enrique a été interrogé sur la concurrence entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov, auteur d'une performance légendaire pour offrir le titre au PSG. Une question à laquelle le technicien espagnol a refusé de répondre. Ce qui a rendu fou de rage Daniel Riolo qui acte donc le divorce avec Luis Enrique.
Riolo, divorce confirmé avec Luis Enrique
« On me demande tout le temps : "pourquoi t'aimes pas ce mec-là ?" Bah je l'aime pas pour ça, c'est tout. Et je sépare l'homme de l'artiste. Je ne peux pas blairer les gens pour qui il ne faut jamais rien dire. Il ne faut jamais parler, il faut féliciter les joueurs. Il faut être aux ordres en fait », lâche-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Eh oh, on dit ce qu'on veut ! T'es le roi du monde ?»
« La semaine dernière il a fait la même "il ne faut pas parler de ça, il faut parler de ça". Eh oh, on dit ce qu'on veut ! T'es le roi du monde ? T'es le king ? Tu pisses du parfum ? Luis Enrique, il pisse du parfum ! C'est bon, on a le droit de parler, on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire autour d'un match ? Oh putain ça va ! Il y en a d'autres des entraîneurs qui sont bons ! Que c'est pénible ! », ajoute Daniel Riolo.