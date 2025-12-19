«Un truc de fou» au PSG : L’énorme annonce de Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a conclu son année 2025 par un nouveau sacre en remportant la Coupe Intercontinentale face à Flamengo. Un sixième trophée dans la saison qui laisse sans voix Daniel Riolo, très impressionné par l’année du club de la capitale.

L'année 2025 du PSG restera dans l'histoire du football. Et pour cause, en remportant la Coupe Intercontinentale mercredi soir contre Flamengo, le PSG a égalé la performance du FC Barcelone en 2009 et du Bayern Munich en 2013 en remportant six trophées dans l'année. Daniel Riolo est très impressionné.

Le PSG fait halluciner Riolo « Le PSG fait quelque chose d'unique. On n'a pas vécu une soirée de folie, ce n'était pas un match dingue. Certes il y a eu du suspens avec la prolongation et les pénos, mais c'était un match bizarre. L'émotion tient surtout à l'issue et au fait d'être entré dans l'histoire plutôt qu'au match. Mais la vérité c'est que le PSG réalise en 2025 un truc de fou. Un truc extraordinaire qui ne sera pas refait de si tôt, ça c'est certain », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.