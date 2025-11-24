PSG - Lucas Chevalier : Pierre Ménès annonce la fin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pisté par le PSG, Lucas Chevalier a rejoint le club de la capitale l'été dernier pour devenir le gardien numéro 1. Depuis le début de la saison, les performances du portier français ne sont pas encore totalement convaincantes. Beaucoup pensent qu'il porte un costume trop grand pour lui mais face au Havre, Pierre Ménès a été plutôt séduit par sa proposition et estime que la fin du calvaire est peut-être arrivée pour lui.

En nette progression au LOSC depuis deux ans, Lucas Chevalier a attiré l'attention du PSG. Le joueur de 24 ans a ainsi rejoint le club de la capitale l'été dernier et les attentes sur lui ont considérablement augmenté. Pour de nombreux observateurs, son début de parcours au PSG est mitigé. Pierre Ménès pense pourtant que le match face au Havre, remporté 3-0 par les Parisiens, pourrait accélérer sa progression vers les sommets. Il pourrait ainsi signer la fin de son calvaire.

Lucas Chevalier enfin libéré au PSG ? Même s'il est loin de faire un début de saison catastrophique, Lucas Chevalier doit faire mieux au PSG. Le joueur français a vu son quotidien changer en passant du LOSC au PSG et visiblement il commence enfin à prendre de l'ampleur. Pierre Ménès a été séduit face au Havre. « Il a enfin fait un match sans prendre de but et en faisant des gros arrêts. Il a été sur dans ses prises de balle et dans ses parades. C'est peut-être un match fondateur pour le gardien parisien » prévient Ménès sur sa chaîne YouTube.