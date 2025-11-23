Chevalier : Le PSG annonce la fin !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé environ 40M€ pour arracher Lucas Chevalier au LOSC. Toutefois, l'international français est à la peine depuis sa signature à Paris. Alors que Lucas Chevalier a réalisé un grand match face au Havre ce samedi soir, Bradley Barcola a annoncé que son calvaire était terminé.

Très performant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a alarmé la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a formulé une offre d'environ 40M€ pour pouvoir officialiser sa signature le 9 aout.

PSG : Le calvaire de Chevalier est terminé Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier est en difficulté. En effet, le portier de 24 ans a du mal à évoluer à son meilleur niveau. Ce qui lui vaut des critiques. Mais heureusement pour le PSG, Lucas Chevalier semble avoir eu le déclic ce samedi soir. En effet, l'international français a réalisé un match XXL face au Havre.