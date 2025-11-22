PSG : L'OM dit stop, l'annonce que personne n'attendait !

Axel Cornic

Depuis une décennie, le Paris Saint-Germain a installé une hégémonie quasiment totale sur la Ligue 1, ne perdant le titre qu’à quelques rares occasions. Et cette saison pourrait bien nous donner une autre de ces surprises, avec l’Olympique de Marseille qui tient pour le moment le rythme de son grand rival.

Cette fois, c’est peut-être la bonne. Depuis le début du projet QSI en 2011, seulement quelques équipes ont réussi à battre le PSG pour le titre en Ligue 1. Il y a eu l’AS Monaco, Montpellier, le LOSC... mais jamais l’OM ! Le grand rival des Parisiens n’a en effet jamais semblé pouvoir tenir.

L’OM leader de Ligue 1 ! Jusqu'à maintenant ? L’OM réalisé un beau début de saison et après sa large victoire sur l’OGC Nice de ce vendredi (1-5), occupe la première place de Ligue 1. Les débats sont loin d’être finis, mais certains commencent déjà à rêver d’un exploit marseillais, qui pourrait rentrer dans l’histoire.