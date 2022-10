Foot - PSG

PSG : Lionel Messi flambe, le Barça hallucine

Publié le 28 octobre 2022 à 02h45

Arthur Montagne

Un peu plus d'un an après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi continue de faire parler de lui en Catalogne. Il faut dire que l'international argentin brille avec le PSG depuis le début de saison. Et Pedri, qui semble suivre les prestations de son ancien coéquipier, se dit impressionné par la forme de La Pulga.

Après une saison plus que poussive, Lionel Messi semble avoir retrouvé toutes ses facultés. Impressionnant depuis le début de saison avec le PSG, le septuple Ballon d'Or a livré une nouvelle prestation impressionnant mardi soir contre le Maccabi Haïfa inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives. Et même au Barça on commente la forme de Messi.

Pedri s'enflamme pour Messi

En effet, après la déroute du FC Barcelone contre le Bayern Munich (0-3), Pedri a été invité à commenter le niveau actuel de Lionel Messi. « La forme de Messi ? C'est une pure folie. J'ai dit à plusieurs reprises à quel point il est magnifique en tant que joueur ou en tant que personne, le monde entier le connaît. Je suis content pour lui », lance-t-il au micro d' ESPN .

Sans Messi, le Barça n'y arrive pas