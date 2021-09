Foot - PSG

PSG : Lionel Messi affiche sa joie après ses débuts réussis à Paris !

Publié le 30 septembre 2021 à 18h45 par B.C.

Décisif ce mardi contre Manchester City en inscrivant un but magnifique avec le PSG, Lionel Messi a savouré ce moment avec Juan Pablo Sorín, ancien joueur du club parisien.

Alors qu’il n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe ce mardi, face à Manchester City (2-0). L’Argentin a donc attendu le premier grand rendez-vous de la saison du PSG pour se montrer décisif, et ainsi sceller la victoire de l’écurie parisienne contre les hommes de Pep Guardiola. Un premier but qui devrait permettre à Messi de se libérer, lui qui évolue pour la première fois de sa carrière dans un autre club que le FC Barcelone. Un moment que savoure toujours Lionel Messi.

« Je suis content de ce qui s'est passé »