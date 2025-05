PSG : L’incroyable annonce venue de l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’issue d’une double confrontation maîtrisée et parfaitement conclue ce mercredi soir face à Arsenal (2-1), le PSG s’est hissé jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Une soirée historique pour la formation de Luis Enrique qui a été félicitée par des anciens de la maison. Le prédécesseur de l’Espagnol sur le banc parisien, Christophe Galtier, a ainsi tenu quelques mots sur son ancien club.

Une soirée déjà iconique pour le PSG. Mercredi soir, c’est du côté du Parc des Princes que le club de la capitale a célébré sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire contre Arsenal (2-1), le tout grâce à des buts signés Achraf Hakimi et Fabian Ruiz. Cinq ans après la désillusion face au Bayern Munich du côté de Lisbonne, le PSG va donc avoir une nouvelle opportunité de soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Luis Enrique, un énorme travail au PSG

Pour cela, les hommes de Luis Enrique devront disposer de la redoutable formation de l’Inter, le 31 mai prochain à l’Allianz Arena de Munich. Cette qualification en finale de la Ligue des Champions est également le fruit d’un gros travail de fond effectué par le PSG, qui en 2023, a totalement changé de direction sportive, et qui repose désormais sur le duo composé de Luis Enrique et de Luis Campos. Forcément, cette belle soirée a été commentée par de nombreux anciens de la maison, comme Christophe Galtier.

« C’est aussi bon pour M. Nasser Al-Khelaïfi »

« J’étais tellement heureux hier soir quand j’étais devant ma télévision et que j’ai vu tant de personnes que je connais très bien et qui étaient heureuses. C’est bon pour le football français, c’est bon pour les supporters et c’est bon pour un club comme Paris. Et c’est aussi bon pour M. Nasser Al-Khelaïfi parce qu’il fait du bon travail chaque jour et je suis content pour lui, je suis aussi content pour le pays. Parce que je pense que Paris, et aussi la France, méritent de gagner la compétition », a confié l’entraîneur d’Al-Duhail à la télévision qatarienne, passé par le PSG lors de la saison 2022-2023.