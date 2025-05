PSG : Riolo annonce la fin pour cette star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur emblématique de l'ère QSI au PSG, Marquinhos a vécu toutes les étapes de l'évolution du projet depuis son arrivée en 2013. Et Daniel Riolo estime donc que capitaine et défenseur brésilien du PSG, s'il venait à remporter la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain, pourrait vivre un choc émotionnel avec des conséquences pour la suite.

Et si Marquinhos (30 ans) vivait sa dernière saison au PSG ? Les rumeurs se font insistantes quant à un possible départ du défenseur central brésilien vers l'Arabie Saoudite cet été, lui qui dispute actuellement sa douzième saison au club. Marquinhos a donc vécu les nombreuses désillusions européennes du PSG ces dernières années, et une possible victoire en finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain, contre l'Inter Milan, pourrait être trop dur à gérer émotionnellement parlant pour lui.

« Il a tellement morflé »

Daniel Riolo a évoqué la complexité du cas Marquinhos sur les ondes de RMC Sport mercredi soir, dans l'After Foot : « Il ne peut pas y avoir un supporter du PSG qui peut dire 'ce n'est pas un gars que j'ai maudit ou insulté'. Mais c'est le gars aujourd'hui pour qui je vais avoir beaucoup d'affection et ça va me faire plaisir parce qu'il a tellement morflé », indique Riolo sur le capitaine du PSG.

« S'il gagne à Munich, je ne sais pas s'il s'en remet »

Il poursuit en laissant entendre qu'une victoire en finale de la Ligue des Champions pourrait sonner la fin de l'aventure de Marquinhos au PSG : « C'est le dernier qui traîne, de toutes les époques. Il a vraiment morflé, il incarnait le 'Smecta time'. Ce soir, j'ai beaucoup d'affection et Dieu sait qu'il m'a mis en colère. S'il gagne à Munich, je ne sais pas s'il s'en remet après tout ce qu'il a eu », indique Riolo. Affaire à suivre...