Le PSG débarque sur M6, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur d'Arsenal (2-1) mercredi soir, le PSG s'est qualifier pour la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. Une magnifique performance pour les Parisiens qui iront donc défier l'Inter Milan le 31 mai à Munich. Une rencontre qui sera notamment à suivre sur M6.

Déjà vainqueur sur la pelouse d'Arsenal mardi dernier (1-0), le PSG a confirmé en s'imposant au Parc des Princes mercredi (2-1) grâce à des réalisations de Fabian Ruiz et Achraf Hakimi. Les Parisiens disputeront donc la deuxième finale de Ligue des champions de leur histoire après celle perdue contre le Bayern Munich en 2020 lors du Final 8.

PSG-Inter diffusé sur M6

Une rencontre qui sera donc très attendue et qui sera disponible en clair. En effet, alors que l'ensemble de la compétition est diffusée sur Canal+ et donc réservée à ses abonnées, M6 détient les droits de la finale de la Ligue des champions pour trois saisons. Autrement dit, le 31 mai prochain, le choc entre le PSG et l'Inter Milan sera diffusé sur M6 avec Xavier Domergue aux commentaires et un consultant qui reste à définir.

Un record va tomber ?

Un énorme évènement pour M6 qui doit jubiler qu'un club français soit qualifié pour la finale. Cela promet effectivement une très belle audience. En 2020, pour la finale entre le PSG et le Bayern Munich, TF1 avait réuni 11,4 millions de téléspectateurs avec une part d'audience 46,2%. En 1993, la victoire de l'OM contre l'AC Milan avec été suivie par 15,17 millions de personne soit 62,6% de part d'audience. Reste désormais à savoir si le PSG permettra à M6 de battre un record.