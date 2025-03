PSG : L'excellente nouvelle avec la famille Arnault !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au rachat du Paris FC par la famille Arnault, on pourrait prochainement voir un deuxième club parisien en Ligue 1. Cela pourrait alors faire un concurrent supplémentaire au PSG. Craint-on alors le pire au sein du club de la capitale ? Directeur général parisien, Victoriano Melero a tenu un discours bien différent.

Le Paris FC est entré dans une nouvelle ère. Racheté par la famille Arnault, l'une des plus riches du monde, et le groupe Red Bull, le club parisien démarre un projet très ambitieux. Au point de faire de l'ombre au PSG à l'avenir ? Cette future concurrence est en tout cas vue d'un très bon au sein de la direction parisienne.

« On ne peut voir cela que d'un œil positif »

Directeur général du PSG, Victoriano Melero a évoqué auprès du Figaro le rachat du Paris FC par la famille Arnault. Il a alors fait savoir : « On ne peut voir cela que d'un œil positif. Il nous faut de la compétitivité. Avoir un second club parisien va en amener, ainsi que des histoires, avec un derby ».

« Toujours savoir se remettre en cause »

« Ensuite, quand on gère une entreprise comme le PSG, il faut toujours savoir se remettre en cause. Et l'arrivée du PFC va aussi nous forcer à le faire, aller encore plus loin sur nos développements, celui de la marque, de notre empreinte sur Paris et l'Île de France. Pour nous, c'est motivant d'avoir un nouvel acteur sur la scène footballistique française », a ensuite ajouté Victoriano Melero.