PSG : Les meilleurs clashs d’Ibrahimovic sur le projet QSI

Publié le 1 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien joueur emblématique du PSG à l’aube du projet QSI, Zlatan Ibrahimovic multiplie pourtant les piques à l’encontre du club de la capitale depuis maintenant quelques années à l’image de ses propos de ce week-end qui ont fait le buzz. Une nouvelle habitude pour le géant suédois du Milan AC.

Première grande star du PSG version Qatar au moment de son arrivée en 2012, Zlatan Ibrahimovic aura marqué de son empreinte son passage au Parc des Princes. S’il n’a pas réussi à y remporter la Ligue des Champions, le buteur suédois a multiplié les titres nationaux avec le PSG, qu’il a finalement quitté en 2016 au terme de son contrat, lui qui évolue aujourd’hui au Milan AC, à 41 ans. Mais ces derniers temps, Ibrahimovic a pris pour habitude clasher le PSG…

PSG : Messi, Mbappé, Neymar… La nouvelle punchline surréaliste de Zlatan Ibrahimovic https://t.co/gABvTJAKDF pic.twitter.com/uXGk3hooRP — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

« Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi… »

Dimanche, dans un entretien accordé à Canal +, Ibrahimovic a fait couler beaucoup d’encre avec une nouvelle pique à l’encontre du PSG : « Depuis que j’ai quitté la France, tout s’écroule. Il n'y a plus aucun sujet intéressant. La France a besoin de moi, je n'ai pas besoin de la France. Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi en France, ça ne suffit pas, parce que vous n’avez pas Dieu ». Et ce n’est pas sa première sortie du genre.

Quand Zlatan dézinguait la gestion du PSG