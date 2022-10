Foot - PSG

PSG : Grande nouvelle pour Sergio Ramos

De retour à un très bon niveau avec le PSG, Sergio Ramos justifie enfin son arrivée à l’été 2021. Titulaire quasi indiscutable dans le onze de Christophe Galtier, l’ancien défenseur du Real Madrid a été pré-convoqué par Luis Enrique en vue de la Coupe du Monde au Qatar, lui qui n’a pas connu la sélection depuis mars 2021.

Arrivé au PSG à l’été 2021 en même temps que Lionel Messi, Sergio Ramos a lui aussi connu une première saison difficile mais pour des raisons différentes. Miné par les blessures, l’ancien défenseur du Real Madrid n’a quasiment pas joué avec le PSG. Si beaucoup se sont posés des questions sur son état de forme, Ramos est revenu beaucoup plus affuté pour ce nouvel exercice.

Titulaire dans le onze de Christophe Galtier, Sergio Ramos pourrait même rester au PSG puisque les dirigeants parisiens ont ouvert la porte à une prolongation comme vous l’a révélé le10sport.com. Autre bonne nouvelle pour Sergio Ramos, l’équipe nationale. D’après les informations du journal Marca , Ramos figurerait parmi la liste des 55 joueurs pré-convoqués par Luis Enrique.

Sergio Ramos has played in 29 matches since joining PSG in 2021.They haven’t lost a single match when he’s played 💪 pic.twitter.com/Np8YICMh5z