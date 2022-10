Foot - PSG

PSG : Après la polémique, Le Graët interpelle Mbappé

Publié le 26 octobre 2022 à 18h00

Impliqué dans plusieurs polémiques depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a vu sa relation avec Noël Le Graët se dégrader lors de l’affaire des droits à l’image. Finalement, la FFF a accepté de revoir sa position dans ce dossier. Interrogé sur ses liens avec l’attaquant du PSG, le président de la FFF a été cash.

Depuis le début de saison, il ne se passe pas un jour sans que Kylian Mbappé ne fasse parler de lui. Après avoir prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier, l’international français aurait déjà demandé à quitter le club de la capitale. D’après nos informations exclusives, les tensions entre le clan Mbappé et le PSG viendraient d’un différend financier. De quoi venir perturber la saison parisienne...

La relation Mbappé/Le Graët sur un fil

Au-delà de ce conflit, l’attaquant du PSG a également connu quelques remous dans sa relation avec Noël Le Graët. En effet, Kylian Mbappé exigeait une modification de la convention des droits à l’image, ce qu’il a fini par obtenir. Interrogé sur sa relation avec Kylian Mbappé, Noël Le Graët a été très clair.

« Kylian aime profondément l’équipe de France »