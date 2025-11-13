PSG : L'énorme menace lâchée dans le vestiaire de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a enfin réussi à battre le PSG au Vélodrome en championnat, Pierre-Emile Hojbjerg voit désormais les choses en grand et espère réussir à dominer le club de la capitale sur le long terme. L'international danois ne cache pas ses ambitions avec les Marseillais.

Solide deuxième de Ligue 1, l'OM ne pointe qu'à deux longueurs du PSG. De quoi faire rêver les Marseillais qui s'imaginent bien remporter enfin le titre en Ligue 1, surtout après avoir dominé le club de la capitale au Vélodrome le 22 septembre dernier (1-0). D'ailleurs, Pierre-Emile Hojbjerg ne cache pas ses ambitions pour l'OM.

Pierre-Emile Hojbjerg défie le PSG ! « Paris vient de remporter la Ligue des Champions en montrant de belles choses. Mais nous, on veut les battre, on veut être devant eux. On les a déjà battus cette saison, mais on veut encore les battre. Ce n’est pas facile, mais on fait ce qu’on peut pour avoir le meilleur Olympique de Marseille possible. Si Marseille va finir devant Paris cette saison ? Je sais ce que tu veux me faire dire (rires) », confie-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial avant de poursuivre.