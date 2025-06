PSG : L'échange improbable sur Neymar !

Ancienne star du Paris Saint-Germain, Neymar était l’invité inattendu des fêtes en mage de la victoire en finale de la Ligue des Champions, face à l’Inter (5-0). Le Brésilien est en effet l’idole d’un certain Désiré Doué, auteur d’un doublé et élu homme du match ce samedi soir.

Sans Lionel Messi , Kylian Mbappé et Neymar , le PSG a réussi à aller chercher la première Ligue des Champions de son histoire. Mais l’une des anciennes stars de la MNM était bien présente samedi à l’ Allianz Arena de Munich, même si ce n’était pas physiquement.

« Passe le bonjour à Neymar, c’est mon idole »

Il était au centre d’un échange très surprenant entre Désiré Doué, véritable héros de cette victoire du PSG et Marcelo, ancien du Real Madrid, mais surtout coéquipier de Neymar en sélection. Dans des vidéos qui enflamment les réseaux sociaux ce dimanche, on peut voir le Parisien s’approcher de l’ancien latéral gauche et lui a lancer : « Passe le bonjour à Neymar, c’est mon idole ».