PSG : Le vilain défaut que Désiré Doué doit régler !

Absent quelques semaines à cause d’une blessure, Désiré Doué a fait son retour avec le PSG face à Strasbourg vendredi dernier. Une rencontre au cours de laquelle l’international français s’est fait remarquer, que ce soit positivement ou bien négativement. Ça a également l’occasion de voir l’un des gros défauts de Doué qui peut coûter cher selon les dires de Bertrand Latour.

A 20 ans, Désiré Doué est aujourd’hui désigné comme l’un des plus grands talents de la planète football. L’international français fait ainsi le bonheur du PSG, mais voilà que dans sa manière de jouer, l’ancien du Stade Rennais aurait un gros défaut. Un détail qu’il faut régler pour l’avenir de Doué…

« A jouer facile, parfois, ça peut vous brûler » C’est Bertrand Latour qui a fait part de ce problème avec Désiré Doué. Sur le plateau du Late Football Club, le journaliste a ainsi balancé à propos du joueur du PSG : « C’est un sujet sur lequel il doit faire attention, il a une tendance à la facilité, parfois même à un peu d’indolence. Parfois, ça peut vous coûter. C’est merveilleux quand il fait des talonnades, etc, mais à jouer facile, parfois, ça peut vous brûler ».