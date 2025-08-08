PSG : Le vestiaire lui demande de partir, c’est la catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Presque deux décennies après avoir quitté le PSG, Boukary Dramé revient avec franchise sur une décision clé de sa carrière. Au cours d'un entretien, l’ancien latéral gauche, aujourd’hui âgé de 40 ans, évoque sans détour son départ du club en 2007, alors qu’il aurait pu prolonger. Un moment charnière qu’il regarde aujourd’hui autrement.

Issu du centre de formation du PSG, Boukary Dramé s’était imposé rapidement comme un espoir prometteur dans les années 2000. Entre 2005 et 2007, il a disputé 38 matchs avec l’équipe première, avant de choisir de quitter la capitale pour tenter sa chance à Sochaux. Un choix fait jeune, à 22 ans, alors que le PSG lui proposait pourtant une prolongation.

« J’aurais dû rester plus longtemps au PSG » « Je pense qu’avec du recul, j’aurais dû rester plus longtemps au PSG. Je pouvais rester, j’avais une proposition de prolongation. Mais j’avais demandé conseil aux plus expérimentés : Péguy Luyindula, Sammy Traoré, Amara Diané. » a déclaré Dramé au cours d'un entretien accordé à Top Mercato.