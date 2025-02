PSG : Le «tueur» qu’il faut pour oublier Mbappé, c’est lui ?

Thomas Bourseau

8 matchs et 15 buts. Voici le bilan d'Ousmane Dembélé au PSG depuis le début de l'année 2025. Le serial buteur du club parisien ces derniers temps a même égalé un record de Kylian Mbappé avec la possibilité de le battre dans 48 heures à Toulouse. Son capitaine Marquinhos voit en Dembélé un tueur désormais, le bon pour remplacer Mbappé parti au Real Madrid ?

Avec ses 44 buts rien que sur la saison dernière, Kylian Mbappé a sans surprise était le meilleur buteur du PSG sur l'exercice 2023/2024. Au total de ses sept années au Paris Saint-Germain, le capitaine de l'équipe de France a inscrit 256 buts. Comment remplacer un tel buteur ? Le dénicher sur le mercato ?

Ousmane Dembélé sur le point d'établir un record au PSG

Il se pourrait que le PSG l'ait déjà en ses rangs depuis l'été 2023. Recruté pour 50M€, Ousmane Dembélé réalise la meilleure saison de sa carrière avec 23 buts. Depuis le début de l'année civile 2025, Dembouz est déjà à 15 buts et se trouve être le meilleur buteur européen devant les 10 réalisations de Kylian Mbappé. Il n'a pas passé un match sans marquer en 2025 et a enchaîné huit rencontres en trouvant le chemin des filets. Record de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Carlos Bianchi égalé au Paris Saint-Germain. A Toulouse samedi soir, un but permettrait à Ousmane Dembélé de devenir le seul recordman du Paris Saint-Germain.

«Il a su continuer à faire ce qu’il faut en étant plus tueur. C’est magnifique quand on voit Ousmane comme ça»

Comme Marquinhos l'a assuré mardi soir après la victoire du PSG contre le Stade Brestois en 1/16ème de finale aller de la Ligue des champions, l'instinct de tueur d'Ousmane Dembélé ne doit plus le quitter pour le bien du groupe parisien. « C’est génial. On était tous conscients de ses qualités. Il a su continuer à faire ce qu’il faut en étant plus tueur. C’est magnifique quand on voit Ousmane comme ça. Il débloque le match et nous offre le résultat. Il a trouvé une position qui lui permet de mettre en lumière ses qualités. Le coach est un admirateur d’Ousmane et nous aussi. C’est une question de confiance et quand elle est là il ne faut pas la laisser partir ».