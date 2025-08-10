PSG : Le transfert qui va faire exploser le vestiaire !

Après avoir officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier, le PSG s’apprête à confirmer celle d’Illya Zabarnyi. Très heureux de rejoindre le club de la capitale, l’Ukrainien de 22 ans va néanmoins devoir cohabiter avec le Russe Matvei Safonov. Selon un spécialiste ukrainien, cela va créer de la tension dans le vestiaire, et le PSG devra gérer ce problème.
Le mercato du PSG s’emballe avec ce samedi soir, l’officialisation du transfert de Lucas Chevalier. Illya Zabarnyi lui, est attendu ce lundi afin de finaliser son arrivée à Paris. Très prometteur, le défenseur central de 22 ans était déjà convoité par le club de la capitale l’hiver dernier. Comme le révèle l’Equipe, à ce moment là, Zabarnyi avait réfléchi à sa venue, lui qui va devoir cohabiter avec Matvey Safonov, international Russe.
« Je ne vois pas comment cette cohabitation peut durer »
Si finalement, le joueur de Bournemouth a mis de l’eau dans son vin, la guerre sévissant actuellement entre l’Ukraine et la Russie pourrait générer des tensions entre les deux hommes. Auprès du quotidien, un spécialiste de la société ukrainienne, également passionné de football, analyse la situation avec pessimisme : « Je ne vois pas comment cette cohabitation peut durer. Oui, dans le monde des affaires aujourd'hui, les élites russes et ukrainiennes se côtoient, notamment l'été sur la Côte d'Azur, mais là, on parle d'une exposition publique dans l'un des plus grands clubs du monde », déclare-t-il à l’Equipe.
« Le PSG va devoir gérer cette situation »
« Côté russe, il n'y aura pas de réaction. Mais il faut se mettre dans le contexte en Ukraine. Il y a deux ans, Ruslan Malinovski (alors à l'OM) avait été obligé de s'excuser publiquement pour avoir salué le joueur russe de Monaco Alexandre Golovine... Imaginez si les deux joueurs jouaient dans le même club... Ça me paraît impossible que les Ukrainiens acceptent que les deux joueurs se côtoient, soient pris en photos ensemble, fêtent des titres ensemble. Pour moi, le PSG va devoir gérer cette situation », poursuit ce dernier.