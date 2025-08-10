Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier, le PSG s’apprête à confirmer celle d’Illya Zabarnyi. Très heureux de rejoindre le club de la capitale, l’Ukrainien de 22 ans va néanmoins devoir cohabiter avec le Russe Matvei Safonov. Selon un spécialiste ukrainien, cela va créer de la tension dans le vestiaire, et le PSG devra gérer ce problème.

Le mercato du PSG s’emballe avec ce samedi soir, l’officialisation du transfert de Lucas Chevalier. Illya Zabarnyi lui, est attendu ce lundi afin de finaliser son arrivée à Paris. Très prometteur, le défenseur central de 22 ans était déjà convoité par le club de la capitale l’hiver dernier. Comme le révèle l’Equipe, à ce moment là, Zabarnyi avait réfléchi à sa venue, lui qui va devoir cohabiter avec Matvey Safonov, international Russe.

« Je ne vois pas comment cette cohabitation peut durer » Si finalement, le joueur de Bournemouth a mis de l’eau dans son vin, la guerre sévissant actuellement entre l’Ukraine et la Russie pourrait générer des tensions entre les deux hommes. Auprès du quotidien, un spécialiste de la société ukrainienne, également passionné de football, analyse la situation avec pessimisme : « Je ne vois pas comment cette cohabitation peut durer. Oui, dans le monde des affaires aujourd'hui, les élites russes et ukrainiennes se côtoient, notamment l'été sur la Côte d'Azur, mais là, on parle d'une exposition publique dans l'un des plus grands clubs du monde », déclare-t-il à l’Equipe.