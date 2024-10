PSG : Le successeur de Nasser Al-Khelaïfi trouvé, il dévoile son rêve !

Jean de Teyssière

Le PSG est passé sous pavillon qatari en 2011 et depuis cette année-là, Nasser al-Khelaïfi occupe le poste de président du club. Un rôle que Fabien Onteniente, réalisateur du film « 4 Zéros », voudrait voir tenu par une ancienne gloire du club de la capitale, aujourd'hui à Paris, mais dans un autre club.

Vous souvenez-vous du film « Trois Zéros », avec notamment les apparitions de Ronaldinho, Rai, Lilian Thuram ou encore Jean-Pierre Papin ? Et bien ce film de Fabien Onteniente va connaître une suite, qui sortira au cinéma le 23 octobre prochain et qui s’intitulera simplement « Quatre Zéros. » L’occasion de suivre les aventures d’un jeune footballeur, pour qui se battent deux agents, dont l’un sera joué par le rappeur Kaaris. Avec aussi les apparitions de Paul Pogba, Marquinhos, Karim Benzema ou encore David Ginola…

«On a tourné avec Barcola, Marquinhos…»

Dans une interview accordée au média But Football Club, le réalisateur de « 4 Zéros », Fabrice Onteniente revient sur sa passion du football et du PSG : « C'est vraiment sympa pour moi de pouvoir associer mes passions pour le cinéma et pour le foot. Pour "3 Zéros", j'avais des yeux d'enfant quand je me suis retrouvé au Parc avec Ronaldinho. Là, on a tourné une scène au centre d'entraînement avec Barcola, Zaïre-Emery, Vitinha, Ramos et Marquinhos. C'était top! »

«Rai président du PSG, ce serait génial»

« Rai, c'est mon idole, révèle ensuite Fabrice Onteniente. J'adorais aussi son frère, Socrates. Tous les deux incarnent ce foot qui me plait, un football technique, intelligent. Et puis quel charisme... Franchement, Rai président du PSG, ce serait génial ! On a noué une amitié depuis "3 Zéros". Il est au Paris FC mais je pense que c'est un peu par défaut. » Pas sûr toutefois que Nasser Al-Khelaïfi accepte de lâcher sa place si facilement.