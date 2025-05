PSG : Le sauveur que personne n'attendait !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà un sauveur plutôt surprise pour un bon nombre d'observateurs tant il a été décrié pour certaines bourdes commises en Ligue des champions avec le PSG. Néanmoins, Gianluigi Donnarumma semble transfiguré ces derniers mois et permet au Paris Saint-Germain et à ses plus fidèles supporters d'enfin rêver plus grand. André Dussolier n'en revient pas.

Le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à un résultat positif d'une finale de Ligue des champions après sa victoire acquise sur la pelouse d'Arsenal la semaine dernière (1-0). Et une fois encore, Donnarumma a été le protagoniste de cette performance du PSG en repoussant deux occasions franches de Leandro Trossard et de Gabriel Martinelli.

«Si l’équipe est toujours en course pour se qualifier pour la finale, c’est grâce à lui»

Avant cette première manche de demi-finale, le portier italien avait déjà sauvé la mise au PSG contre Aston Villa pendant le 1/4 de finale retour (2-3) ainsi que contre Liverpool pendant le 1/8ème de finale retour (1-0 et 4-1). Acteur français et partisan du Paris Saint-Germain, André Dussollier le qualifie de sauveur pour Le Parisien. « Si l’équipe est toujours en course pour se qualifier pour la finale, c’est grâce à lui. Il a sauvé le PSG ».

«On croit toujours qu’on va en prendre un»

Malgré tout, Gianluigi Donnarumma fait trembler le comédien français dans un aspect particulier. « Il fait un peu peur balle au pied et quand il dribble, on croit toujours qu’on va en prendre un, mais il réalise des trucs de dingue avec son envergure d’albatros. En plus, on chipote, on se demande s’il faut le prolonger ou non ! On pourrait être un peu plus reconnaissant ».