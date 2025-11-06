PSG : Le remplaçant d'Achraf Hakimi, c'est lui !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Alors que la CAN va démarrer le 21 décembre, Walid Regragui aurait déjà choisi le potentiel remplaçant d'Achraf Hakimi : Noussair Mazraoui.

A la suite d'un très violent tacle de Luis Diaz, Achraf Hakimi s'est blessé sérieusement ce mercredi soir au Parc des Princes. En effet, le Marocain « souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », comme annoncé par le PSG via un communiqué.

PSG : Grosse entorse de la cheville pour Hakimi Organisée par le Maroc, la prochaine CAN (Coupe d'Afrique des Nations) aura lieu du 18 décembre au 21 janvier. Alors qu'Achraf Hakimi pourrait déclarer forfait pour cette compétition, Walid Regragui aurait déjà choisi son potentiel remplaçant.