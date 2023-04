PSG : Le Qatar se lance dans un projet à 650M€, une réponse fracassante tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Frustré par la situation actuelle, le PSG envisage de quitter le Parc des Princes et prévoit de déposer un dossier pour racheter le Stade de France. Interrogé sur ce sujet, Pierre Rabadan, adjoint aux sports à la Mairie de Paris, s’agace du comportement du PSG dans ce dossier.

Bien décidé à profiter de son propre stade afin de maximiser ses revenus, le PSG se heurte à la fermeté de La Mairie de Paris qui refuse de vendre le Parc des Princes. Par conséquent, le Qatar se serait positionné pour racheter le Stade de France comme l'a révélé Le Parisien . Le PSG aurait un plan pour moderniser et rétrécir légèrement la capacité de l'enceinte dyonisienne. Pierre Rabadan s'est exprimé sur cette situation.

«Ce n'est pas une surprise»

« Ce n'est pas une surprise, on savait que le PSG avait manifesté un intérêt suite aux discussions que l'on avait sur l'agrandissement du Parc des Princes. Ça ne change pas grand-chose. Vous connaissez la position de la ville. On l'a redit que l'on a des solutions à proposer au PSG. On n'a pas repris les discussions malgré le fait que l'on ait manifesté l'envie de reprendre les discussions avec le club sur les possibilités d'évolution du Parc des Princes. Et d'atteindre le souhait que l'on partage sur l'agrandissement nécessaire du Parc des Princes », explique l'adjoint aux Sports à la mairie de Paris, au micro de BFM Paris .

«Le PSG ne nous répond pas»