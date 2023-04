PSG : Mbappé s’est fixé un énorme objectif

Hugo Chirossel

Alors que le PSG reçoit le RC Lens ce samedi soir, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé est attendu. Cela fait désormais trois matchs consécutifs que l’attaquant parisien n’a plus trouvé le chemin des filets. Sa place de meilleur buteur du championnat de France est menacée, un de ses objectifs d’ici à la fin de la saison.

Ce samedi soir, le PSG a l’occasion de faire un grand pas vers le 11e titre de champion de France de son histoire. Le club de la capitale reçoit le RC Lens au Parc des Princes, deuxième de Ligue 1 et qui compte six points de retard au classement. Une rencontre décisive, au cours de laquelle les yeux seront rivés sur Kylian Mbappé.

Muet depuis trois matchs

L’attaquant du PSG traverse une période compliquée sur le plan sportif. Cela fait maintenant trois matchs consécutifs que Kylian Mbappé n’a pas inscrit le moindre but, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la fin du mois de novembre 2021. Reste à savoir s’il réussira à inverser la tendance face au RC Lens, une équipe que lui réussit peu.

Mbappé veut finir meilleur buteur de Ligue 1