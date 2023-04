Mbappé - PSG : Le feuilleton est terminé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières heures, la presse espagnole a remis une pièce dans la machine. Certaines rumeurs ont évoqué un possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais de son côté, le PSG a déjà tranché dans ce dossier. Le club parisien n'a pas l'intention de le laisser partir lors du prochain mercato estival. Pas sûr que le joueur ait, aussi, envie de changer d'air...

Pour les observateurs, le mariage Kylian Mbappé-Real Madrid sera, un jour, célébré. Mais le club espagnol s'impatiente. Il a tenté, à de nombreuses reprises, de le conquérir, sans succès jusqu'à présent. En mai dernier, Mbappé a, encore, repoussé les avances de la formation en prolongeant son contrat jusqu'en 2024 avec le PSG.

Le PSG ne le laissera pas partir

Malgré cette signature, Mbappé continue de faire les gros titres en Espagne. Un pays, qui espère son arrivée au Real Madrid depuis plusieurs années. Mais selon les informations d' AS , il ne faut pas s'attendre à un quelconque mouvement cet été. Le PSG n'a pas l'intention de le laisser partir lors du prochain mercato estival, malgré un contrat, qui court jusqu'en 2024.

Mbappé avait annoncé la couleur