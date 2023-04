Projet titanesque en vue au PSG, le Qatar reçoit une réponse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG ne parvient pas à trouver un accord avec la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, un dossier devrait être déposé pour acquérir le Stade de France. Une information qui a fait réagir l’adjoint aux Sports de la capitale, pas surpris par les plans du Qatar.

Face au refus d'Anne Hidalgo de lui céder le Parc des Princes, le PSG envisage plus que jamais de quitter son enceinte historique. Le club de la capitale devrait en effet candidater à l’appel d’offres lancé par l’État pour le rachat du Stade de France et déposer ainsi un dossier le 27 avril prochain. Un projet XXL qui divise les supporters parisiens, attachés au Parc des Princes. Certains espèrent encore que le PSG et la Mairie parviendront à trouver un terrain d’entente. Au lendemain des révélations sur les plans du Qatar avec le Stade de France, l’adjoint aux Sports à la mairie de Paris ne se dit pas surpris par cette nouvelle.

« Ce n'est pas une surprise »

« Ce n'est pas une surprise, on savait que le PSG avait manifesté un intérêt suite aux discussions que l'on avait sur l'agrandissement du Parc des Princes. Ça ne change pas grand-chose , assure Pierre Rabadan, adjoint aux Sports à la mairie de Paris, interrogé par BFM Paris. Vous connaissez la position de la ville. On l'a redit que l'on a des solutions à proposer au PSG. On n'a pas repris les discussions malgré le fait que l'on ait manifesté l'envie de reprendre les discussions avec le club sur les possibilités d'évolution du parc des Princes. Et d'atteindre le souhait que l'on partage sur l'agrandissement nécessaire du Parc des Princes. »

« Il existe d'autres solutions pour la bonne économie du PSG, pour l'agrandissement du Parc des Princes »